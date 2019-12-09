البرلمان يرفع جلسته إلى الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد إقرار 9 اتفاقيات دولية للتنقيب عن الغاز والبترول، على أن يعاود البرلمان الانعقاد غدا الثلاثاء.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، الاستماع لمجموعة من البيانات العاجلة الموجهة للحكومة في عدد من الملفات الخاصة بالصحة والتعليم، وأزمات التموين والصرف الصحي، وكافة القضايا التي تواجه المواطنين.
وشدد علي عبدالعال، خلال الجلسة على الحكومة ضرورة الاستجابة لمطالب النواب في شأن مشكلات مثل المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، ومواجهة ما يتم من التراخي في التسعير العادل لها.
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