"الميكروباص اتقلب على الطريق".. كثافات مرورية على دائري القاهرة الجديدة إثر حادث تصادم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
شهد الطريق الدائري في منطقة القاهرة الجديدة بالقرب من مول "كايرو فيستيفال"، حالة من التكدس المروري؛ إثر وقوع حادث تصادم.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة القاهرة الجديدة.
وانتقل رجال المرور إلى محل البلاغ مدعومين بأوناش، وترافقهم قوة من رجال الشرطة للوقوف على ملابسات الحادث، في الوقت الذي أفادت المعاينة الأولية بوقوع حادث بين عدد من السيارات بينهم حافلة ركاب "ميكروباص"، وسيارات "نصف نقل" و"ملاكي".
وذكر مصدر أمني - فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي- أن الحادث تسبب في إصابة عدد من المواطنين؛ جار حصر أعدادهم، موضحًا إلى أنه حتى الآن لم يسفر الحادث عن وفيات.
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