الداخلية تنظم قافلة طبية للكشف على أسر المسجونين والمفرج عنهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية مُمثلة في قطاع الأمن الاجتماعي "إدارة شرطة الرعاية اللاحقة" بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، قافلة طبية للكشف على أسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

تم توقيع الكشف الطبي على الأسر بمقر إدارة شرطة الرعاية اللاحقة وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه المبادرة من وزارة الداخلية.

يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، انطلاقاً من الدور المجتمعي لمختلف قطاعات وزارة الداخلية الهادف إلى استمرار تنفيذ المبادرات الإنسانية والمجتمعية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.