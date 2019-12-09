ظهر بمقطع فيديو.. ضبط عامل تحرش بطفلة نائمة داخل محل بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من القبض على عامل ظهر في مقطع فيديو يتحرش بطفلة داخل محل بحلوان .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارًا مفادة، أنه من خلال متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، تم رصد استغاثة من أحد المواطنين على إحدي الصفحات بمنطقة حلوان، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بطفله تبلغ من العمر 10 سنوات حال استغراقها بالنوم.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، و بالتواصل مع محرري الصفحة التي نشرت البلاغ، تم التوصل لصاحبة الاستغاثة و تدعي "هـ ز م ي"، والدة الطفلة، وبسؤالها عن تفصيل الواقعة، قررت أنه حال قيامها بمراجعة كاميرات المراقبة بالمحل الخاص بها بحلوان، واثناء عدم تواجدها بالمحل شاهد شخص مجهول يقوم بالتحرش بنجلتها اثناء نومها، وباستخدام التقنييات الحديثة تم تحديد المتهم، وتبين أنه يدعي "م ص"، عامل ومقيم 15 مايو.

وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المشكو في حقه، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم و تولت النيابة العامة التحقيق .