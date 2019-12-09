ضبط شخص لاتهامه بالنصب على أحد المواطنين والاستيلاء على أمواله في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء على أمواله بزعم تسفير نجله إلى إحدى الدول الأوروبية.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من أحد الأشخاص "مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية" بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي مقابل تسفير نجله إلى إحدى الدول الأوروبية إلا أنه قام بتسفيره بطريقة غير مشروعة، وتم ضبطه وترحيله للبلاد مرة أخرى.

التحريات أكدت صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام المتهم "حاصل على دبلوم -مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية" بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية والاستيلاء من الشاكي على مبلغ مالي قدره 130 ألف جنيه مقابل تسفير نجله لإحدى الدول الأوروبية، إلا أنه قام بتسفيره لتلك الدولة بطريقة غير مشروعة عن طريق إحدى الدول العربية مما ترتب عليه ضبطه وترحيله للبلاد مرة أخرى، وبمطالبته برد المبلغ المالي المستولى عليه رفض.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.