خلال 48 ساعة.. ضبط 1975 قضية تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1975 قضية تموينية متنوعة، خلال 48 ساعة، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن إحدى ثلاجات حفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية، لحيازته "3,036" طن من السلع الغذائية "الكبدة والأسماك المجمدة" المعبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.
كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مخبز بلدي بمحافظة القاهرة، لاستيلائه على 974 ألف و410 جنيه، نتيجة تلاعبه باختراقه لنظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه في الدقيق البلدي ببيعه في السوق السوداء مستولياً على أموال الدعم، محققاً جراء ذلك أرباحاً غير مشروعة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما نجحت الحملة في ضبط مسئول مخبز بلدي بمحافظة القاهرة، لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية واستيلائه على 2 مليون و862 ألف جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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