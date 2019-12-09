أخبار مصر | تكريم المستشار العمالي بإيطاليا لجهوده في تحسين ورعاية أوضاع العمالة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكريم المستشار العمالي بإيطاليا لجهوده في تحسين ورعاية أوضاع العمالة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم أبناء الجالية المصرية بمدينة ميلانو الإيطالية "جمعية لوتس"، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية، في شخص المستشار العمالي عزت عمران، وذلك لجهود المكتب المبذولة لتحسين ورعاية أوضاع العمالة المصرية، وما قدمة لأبناء الجالية من خدمات، وذلك خلال فترة عمله بإيطاليا التي تنتهي أخر ديسمبر الجاري.

وقام رئيس جمعية لوتس بمنح المستشار العمالي عزت عمران شهادة تكريم باسم الجمعية في إطار تفاعل المكتب مع أبناء الجالية المصرية بميلانو، فضلا عن التعاون بين الشركات والمنشآت التي يعمل بها عمالة مصرية كبيرة والمكتب العمالي لتحسين ظروف العمال، مما يكون له مردود إيجابي لحل مشاكل العمالة وتوفيره بيئة عمل مناسبة وتوفير فرص عمل.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالى، يشير فيه إلى أن هذه التكريم يأتي فى إطار تفاعل المكتب مع أبناء الجالية المصرية بإيطاليا.

ونقل رئيس جمعية لوتس تحيات مجلس إدارتها والأعضاء والعاملين بها، وشكرهم لوزير القوى العاملة محمد سعفان.