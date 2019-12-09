أخبار مصر | وزير النقل يطالب البرلمان بفتح ملفات الهيئات الخاسرة: "النقابات العمالية بتشجع العمال على الغلط"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يطالب البرلمان بفتح ملفات الهيئات الخاسرة: "النقابات العمالية بتشجع العمال على الغلط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة طلب إحاطة لنقل تبعية الشركة القابضة النقل البري والبحري، من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل، أعضاء مجلس النواب بفتح ملف النقابات العمالية فى الهيئات الكبيرة الخاسرة مثل هيئة السكة الحديد.

وقال الوزير:"النقابات دى جاية تساعد الدولة وأحيانًا بيعرقلوا أى علميات للتطوير، وبيشجعوا العمال على الغلط، بحجة الدفاع عنهم"، مُشددًا على ضرورة وضع حد للتجاوزات غير المقبولة عن بعض النقابات العمالية فى عدد من الهيئات والشركات.

كما أكد كامل الوزير، أنه لن يتحقق النجاح بعمل فرد واحد، مُشيرًا إلى أن أي نجاح تحقق وسيتحقق في الفترة المقبلة يكون من خلال التعاون والتنسيق بين كافة العاملين في الوزارة، لافتا إلى أن التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أحد أهم أسباب النجاح.

ويناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مُقدمة من النواب ومنهم النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن إنشاء صرف صحي لقرية التبع وقرية الورق – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، واقتراح النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء بيارة رئيسية ورفع صرف صحي بجوار المدرسة الإعدادية بقرية الطيبة – مركز نبروه – محافظة الدقهلية، واقتراح النائب زكريا حسان، بشأن استكمال انجاز مشروع الصرف الصحي بمركز ساقلته – محافظة سوهاج، واقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن: