أخبار مصر | ليزي فيلاسكيز" تشارك في منتدى شباب العالم 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليزي فيلاسكيز" تشارك في منتدى شباب العالم 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن منتدى شباب العالم 2019 عن مشاركة الأمريكية ليزي فيلاسكيز، خلال منتدى شباب العالم 2019، والذي ينعقد في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وأعربت ليزي"، خلال فيديو نشرته صفحة منتدى شباب العالم - عن حماسها الشديد للمشاركة في هذا الحدث الذي وصفته بـ"الرائع"، وستناقش موضوعات حول "المرأة والحق في التنمية".

وعلقت الصفحة على الفيديو قائلة: "نحن متحمسون تمامًا للقاء ليزي، المتحدثة، التي ستناقش موضوعات حول «المرأة والحق في التنمية» هذا العام في المنتدى العالمي للشباب".

Advertisements

يشار إلى أن ليزي ولدت بحالة مرضية نادرة جدًا؛ حيث يوجد ثلاثة أشخاص في العالم فقط يعانون منها.

الجدير بالذكر ان النسخة الثانية من مسرح شباب العالم هذا العام ستعد انعكاسا للقضايا التي سيتم مناقشتها خلال الجلسات كما لو انها مرآة لعرض الموضوعات بشكل فني وثقافي.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم، منتدي سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلق المنتدي في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم؛ .ينطلق منتدى هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.