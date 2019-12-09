أخبار مصر | الطيران المدنى تستعد لاستقبال ضيوف مصر المشاركين فى منتدى شباب العالم

صرح الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، بأن وزارة الطيران على أهبه الاستعداد لاستقبال ضيوف مصر المشاركين فى المنتدى من جميع أنحاء العالم.

حيث أنهت مطارات القاهرة وشرم الشيخ والشركة الوطنية مصر للطيران باعتبارها الناقل الرسمي للمنتدى استعداداتهم لاستقبال الضيوف المشاركين فى هذا الحدث الهام.

وأعطى الوزير توجيهاته بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال ضيوف المنتدى وذلك بإنهاء إجراءات وصولهم ومغادرتهم بسهولة ويسر مع توفير أعلى مستويات الراحة والأمان لما للمنتدى من أهمية دولية كبيرة حيث يساهم فى بناء وتكوين صورة طيبة وانطباعات إيجابية عن مصر ومكانتها أمام جميع دول العالم.

وأشار أن وزارة الطيران المدنى قد أنهت كافة الاجتماعات التحضيرية والتنسيقية اللازمة لاستقبال المطارات المصرية لهذا الحدث الهام، مؤكدًا أن المطارات المصرية جاهزة بشكل تام وعلى أعلى مستوى من الناحية الأمنية لاستضافة مثل هذه المؤتمرات الدولية الهامة، مضيفًا أن وزارة الطيران بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية على أعلى درجة من الجاهزية لاستقبال ضيوف مصر المشاركين فى المنتدى بمدينة السلام العالمية إحدى أهم الوجهات السياحية الدولية.

كما حث الوزير العاملين بالمطارات المصرية المستضيفة لضيوف مصر بضرورة الالتزام وبذل مزيد من الجهد والعمل الجاد من أجل تمثيل مكانة مصر دوليًا والخروج بصورة مشرفة لائقة أمام الوافدين من جميع دول العالم.

وقد أنهت مطاري القاهرة وشرم الشيخ كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لإستقبال وفود المنتدى كما تم تجهيز فرق عمل من العلاقات العامة والمحطة وخدمات الركاب لاستقبال المشاركين لإرشاد الوفود وإمدادهم بكافة المعلومات حول المشاركة فى أنشطة المنتدى، كما تم تزيين المطارات المستضيفة لوفود المؤتمر والأتوبيسات الناقلة لهم بشعار ولافتات المنتدى، وتخصيص ساحات انتظار للسيارات الخاصة بالمؤتمر وتم رفع كفاءة حدائق فناء المطار الداخلى والخارجى بما يتناسب مع الوجهة الحضارية لمطار شرم الشيخ الدولى ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تجهيز وتخصيص مبنى الركاب رقم (2) الذى تم افتتاحه مؤخرًا لسفر الوفود وتوديعهم عقب إنتهاء فعاليات المنتدى.

وفى ضوء استمرارية الشركة الوطنية مصر للطيران بدورها الوطنى الذى تحرص دائمًا عليه من خلال مشاركتها الفعالة بكونها الناقل الرسمى لضيوف مصر، أنهت الشركة كافة استعداداتها الخاصة بتشغيل 120 رحلة للذهاب والعودة فى الفترة من 12 إلى 18 ديسمبر من بينهم 10 رحلات كبيرة من طراز الإيرباص 200-330 وكذلك استخدام الطائرة الجديدة إيرباص 300-220 A،والبوينج B737-800 وغيرها.