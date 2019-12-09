أخبار مصر | علي عبدالعال يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

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افتتح الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين.

ومن المُقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مُقدمة من النواب ومنهم النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن إنشاء صرف صحي لقرية التبع وقرية الورق – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، واقتراح النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء بيارة رئيسية ورفع صرف صحي بجوار المدرسة الإعدادية بقرية الطيبة – مركز نبروه – محافظة الدقهلية، واقتراح النائب زكريا حسان، بشأن استكمال انجاز مشروع الصرف الصحي بمركز ساقلته – محافظة سوهاج، واقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن:

- توصيل مواسير المياه لمنطقة مسجد الكريم – قرية اسطال مجلس قروي اسطال مركز سمالوط – محافظة المنيا.

توصيل مواسير المياه لشارع ممدوح فؤاد المتفرع من الشارع الرئيسي لقرية الشعراوية مجلس قروى البيهو – مركز سمالوط – محافظة المنيا. وكذلك اقتراح النائب حسام العمدة، بشأن تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الشيخ عابد مركز سمسطا – محافظة بنى سويف، واقتراح النائب حمدى عبد الوهاب، بشأن تطوير واستكمال المرافق في المناطق السكانية العشوائية بالمعصرة بحلوان – محافظة القاهرة، واقتراح النائب لطفى شحاته، بشأن مد خدمة الصرف الصحي لقرى الدائرة الثانية لمركز ومدينة القنايات - محافظة الشرقية، واقتراح النائب ممتاز دسوقي، بشأن دعم مقر هيئة النيابة الإدارية المزمع إنشاؤه بمدينة صدفا محافظة أسيوط بتمويل مالي قدره (3) ملايين جنيه.

واقتراح النائب بسام فليفل، بشأن تطوير مزلقان ميت عنتر – شرنقاش- مركز طلخا – محافظة الدقهلية، واقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن إنشاء ميدان على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مدخل قرية السرارية – مركز سمالوط – محافظة المنيا، واقتراح النائب حمدى عبد الوهاب، بشأن إنشاء كوبري علوى لربط بعض التجمعات السكنية بمنطقة حلوان بطريق الأوتوستراد – محافظة القاهرة.

واقتراح النائب عادل صلاح منصور، بشأن إعادة تشغيل الأتوبيس النهري من القناطر الخيرية إلى ماسبيرو والعكس – محافظة القليوبية، واقتراح النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوى، بشأن استكمال الطريق الدائري بقرية سعود – مركز الحسينية – محافظة الشرقية، واقتراح النائب وحيد قرقر، بشأن توسعة ورصف طريق بسنديلة الغنامة الذي يربط بين حدود مركزى بلقاس وشربين – محافظة الدقهلية. بالإضافة إلى اقتراح النائب غريب أحمد حسان، بشأن رصف الطريق الحيوي من مبنى ديوان عام محافظة جنوب سيناء وحتى مطار الطور، واقتراح النائب سيدأحمد محمد سيدأحمد، بشأن رصف مدخل قرية كفر تيدا – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، واقتراح النائب بسام فليفل، بشأن استكمال رصف طريق مقابر قرية كفر بهوت مركز نبروه – محافظة الدقهلية، واقتراح النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن رصف الطريق الذي يربط بين عزبة خنفر خميس وقرية الصليبة بمسافة (1) كيلومتر – مجلس قروي شوشة – مركز سمالوط – محافظة المنيا.

واقتراح النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن تقنين أوضاع المواطنين الذين قاموا بالبناء على أراضي مملوكة لهم بدون ترخيص، واقتراح النائب حسام العمدة، بشأن رصف طريق سربو الشيخ عابد – مركز سمسطا – محافظة بني سويف، واقتراح النائب محمد سليم عسكر، بشأن توفير قطع غيار كشافات الإنارة الخاصة بإنارة الشوارع بمركز قوص – محافظة قنا، واقتراح النائب أحمد همام، بشأن فتح شارع من مزلقان الشون بمدخل مدينة السنبلاوين مرورًا بأرض الجمال لحل مشكلة الزحام داخل المدينة – محافظة الدقهلية، واقتراح النائب أحمد همام، بشأن استكمال مجمع خدمات ومبنى مجمع المصالح والخدمات الحكومية بمنشأة صبري أبوعلم – مركز تمي الأمديد – محافظة الدقهلية، واقتراح النائب سولاف درويش، بشأن نقل سوق الاثنين بمدينة قليوب – محافظة القليوبية. وكذلك اقتراح النائب سلامة الرقيعي، بشأن تحديد وإضافة كردون متضمنًا الحيز العمراني للقرى والتوابع الواقعة في نطاق مركز بئر العبد – محافظة شمال سيناء، واقتراح النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن اصدار فيش مميكن (صحيفة حالة جنائية) من داخل مركز شرطة سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، واقتراح النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء قسم شرطة بقرية دميره – مركز طلخا – محافظة الدقهلية، واقتراح النائب حمدى عبد الوهاب، بشأن إنشاء قسم شرطة ثان حلوان – محافظة القاهرة. Advertisements

واقتراح النائب رضا البلتاجى، بشأن إنارة وتركيب إشارات مرورية ضوئية فى المسافة ما بين المعصرة وكفر العلو بحلوان – محافظة القاهرة، واقتراح النائب ممتاز دسوقى، بشأن تخصيص قطعة أرض بقرية الدوير – مركز صدفا – محافظة أسيوط لإنشاء وحدة إطفاء، واقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن تجديد محطة كهرباء بنى خالد – مركز سمالوط – محافظة المنيا، واقتراح النائب محمد عبد العزيز الغول، بشأن شراء عدد (3) محولات كهربائية لمجمعات طبية خيرية للغسيل الكلوي وعيادات بمدينة نجع حمادي – محافظة قنا. بالإضافة إلى اقتراح النائب محمد سليم عسكر، بشأن إزالة أسلاك الضغط العالي واستبدالها بأسلاك أرضية بقرى مركز ومدينة قوص – محافظة قنا، واقتراح النائب خالد خلف الله، بشأن تركيب محولات ذات قوة كبيرة لغالبية قرى مركز نجع حمادي – محافظة قنا، واقتراح النائب منجود رشاد الهوارى، بشأن إنارة الطريق السياحي من ترسا إلى بحيرة قارون – مركز سنورس – محافظة الفيوم.

واقتراح النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن إعادة بناء مدرسة السخاوى الابتدائية مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، واقتراح النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسي (ابتدائي – إعدادي) بقرية كفر الخوازم – مركز طلخا – محافظة الدقهلية، واقتراح النائب محمد الزاهد، بشأن عمل مدرسة ثانوية رياضية بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية، واقتراح النائب محمد الزاهد، بشأن عمل مدرسة ثانوية رياضية بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية، واقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن إقامة مدرسة تعليم أساسي بقرية مرزوق مجلس قروي منبال مركز مطاى – محافظة المنيا.

واقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن بناء مجمع مدارس بأرض الخور قرية الجزائر – مجلس قروي قلوصنا مركز سمالوط – محافظة المنيا، واقتراح النائب حسن سيد خليل، بشأن توسعة مدرسة الشهيد محمد محمود مركز إدفو – محافظة أسوان، واقتراح النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن تحويل مدرسة الحرية الابتدائية بشارع الفيروز بحي المرج إلى مدرسة تجريبية – محافظة القاهرة. وكذلك اقتراح النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن إنشاء فصول جديدة في الفراغات لتوسعة بعض المدارس بحي حلوان – محافظة القاهرة، واقتراح النائب محمد سليم عسكر، بشأن إنشاء مدرسة للصم والبكم ومدرسة للغات – مركز قوص – محافظة قنا، واقتراح النائب سيدأحمد محمد سيدأحمد، بشأن تثبيت العمالة المؤقتة في الإدارات الصحية والمستشفيات والمدارس والإدارات التعليمية، واقتراح النائب بسام فليفل، بشأن تطوير عيادات التأمين الصحي بمركز نبروه – محافظة الدقهلية، واقتراح النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن سرعة عمل لجنة هرمون النمو بالتأمين الصحي – محافظة المنيا.

واقتراح النائب صلاح الدين عياد، بشأن إنشاء عيادات للتأمين الصحي بمدينتي الحمام والضبعة – محافظة مطروح، واقتراح النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن إنشاء مركز للسموم بمحافظة بنى سويف، واقتراح النائب ممتاز دسوقى، بشأن تحويل مستشفى صدفا المركزي إلى مستشفى صدفا العام – محافظة أسيوط، واقتراح النائب مهدى العمدة، بشأن إنشاء وحدة صحية بمنطقة غرب براني بمنطقة العزيزية بمحافظة مطروح. بالإضافة إلى اقتراح النائب بدوى النويشى، بشأن فتح صيدلية تجارية للتأمين الصحي بمركز الواسطى – محافظة بنى سويف، واقتراح النائب خالد خلف الله، بشأن تطوير الوحدات الصحية لغالبية قرى مركز نجع حمادي – محافظة قنا، واقتراح النائب أحمد الشريف، أحمد خليل خير الله، بشأن إنشاء مستشفى أمراض نفسية وعصبية بغرب محافظة الإسكندرية، واقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن فرش بعض المساجد بمركز سمالوط – محافظة المنيا، واقتراح النائب بسام فليفل، بشأن إحلال وتجديد مسجد الشيخ سليم – مركز نبروه – محافظة الدقهلية.

واقتراح النائب بسام فليفل، بشأن إحلال وتجديد مسجد الغنايمة والعزبة الحمراء، وصحن مسجد الرحمن – مركز نبروه – محافظة الدقهلية، واقتراح النائب وحيد قرقر، بشأن إنشاء قصر ثقافة بمركز بلقاس – محافظة الدقهلية، واقتراح النائب مهدى العمدة، بشأن إحلال وتجديد مسجد سيدي براني الكبير – محافظة مطروح، واقتراح النائب محمد سليم عسكر، بشأن إحلال وتجديد مسجدي (نجع محرم سعيد وأبو بكر الصديق) – مركز قوص – محافظة قنا، واقتراح النائب عصام أبوالمجد سليم، بشأن فتح مكتب كابينة سنترال قرية الحلوات مركز الإبراهيمية – محافظة الشرقية.

واقتراح النائب عصام أبوالمجد سليم، بشأن توصيل خدمة كابل الفيبر لقرى (تل محمد، وكفر الشرفاء البحري، وطواحين كراش) مركز الإبراهيمية – محافظة الشرقية، واقتراح النائب شكري الجندي، بشأن إنشاء مدينة كفر الشيخ الجديدة على مساحة (2000) فدان من الأراضي المحصورة بين الطريق الدولي الساحلي والبحر المتوسط في مواجهة قرية السيد البدوي في اتجاه محطة كهرباء البرلس وتطبيق البروتوكول الموقع بين محافظة كفر الشيخ وهيئة الأوقاف لاستغلال هذه المساحة.

