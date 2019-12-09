مصر | اختلت عجلة القيادة.. النيابة تأمر بدفن جثة أب ونجلته بعد سقوطهما بترعة المريوطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختلت عجلة القيادة.. النيابة تأمر بدفن جثة أب ونجلته بعد سقوطهما بترعة المريوطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بالتصريح بدفن جثة أب ويدعى "ع. ال" وابنته وتدعى "م.ع" البالغة من العمر 3 سنوات، بعد سقوط سيارتهم بترعة المريوطية بمنطقة أبو النمرس، نتيجة لاختلال عجلة القيادة من الأب أثناء سيرها في الطريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بسقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص وتبين أن قائدها يدعى "ع. ال.أ"، وأنه كان بصحبة ابنته "م" البالغة من العمر ما يقرب من 3 سنوات، في طريقهم للمنزل، وفور سيره بالطريق اختلت عجلة القيادة من يده، ما أسفر عن انحراف السيارة وسقوطها بمياه الترعة ليلقى وابنته مصرعهما.

وكانت الأجهزة الأمنية استعانت بأحد الغواصين لانتشال الجثتين، بعدما تبين اختفائهما من داخل السيارة، التي تم رفعها من المياه، وتحرر محضرا بالواقعة.