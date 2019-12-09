مصر | لسرقتهم مساكن بالإسماعيلية... الأمن يضبط 3 متهمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لسرقتهم مساكن بالإسماعيلية... الأمن يضبط 3 متهمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط 3 متهمين شكلوا عصابة، لسرقة المساكن في الإسماعيلية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية قيام خمسة أشخاص (نجار، 3 عاطلين، سيدة) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة المساكن بإسلوب المفتاح المصطنع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 من عناصر التشكيل (النجار، أحد العاطلين، السيدة)، وبحوزتهم سلسلة مفاتيح بها عدد 28 مفتاح مصطنع، كمية من مخدر الهيروين وزنت 3جرام، وسيارة ملاكى تستخدم فى ارتكاب جرائمهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتكوينهم مع المتهمين الهاربين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى ارتكاب جرائم سرقة المساكن بإسلوب المفتاح المصطنع.

وأضافوا بارتكابهم 5 جرائم بذات الاسلوب بدوائر أقسام "أول - ثان – ثالث" الإسماعيلية وأرشـــدوا عـــن المسـروقـــات، وهى عبارة عن كميـة مـن المشغـولات الذهبيـة، جهــاز "لاب تـوب"، 4 ساعات يد، و3 هواتف محمولة، عدد 9 زجاجات عطور.