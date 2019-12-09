مصر | حقنا للدماء... أمن المنوفية ينجح في إتمام صلح بين أطراف عائلتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقنا للدماء... أمن المنوفية ينجح في إتمام صلح بين أطراف عائلتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام فى عقد جلسة صلح بين أطراف إحدى العائلات بدائرة مركز شرطة منوف، لإنهاء النزاع القائم بينهما.

حضر جلسة الصلح عدد من قيادات المديرية وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلة، وتم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى، وتعهد كلًا منهما بعدم التعرض للآخر.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بالإشتراك مع قطاع الأمن العام فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة أبنوب فى النزاع القائم بينهما، في حضور قيادات المديرية وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كلًا منهما بعدم التعرض للآخر.