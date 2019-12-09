مصر | ضبط 184 قطعة سلاح ناري و249 قضية مخدرات وتنفيذ 59 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 184 قطعة سلاح ناري و249 قضية مخدرات وتنفيذ 59 ألف حكم قضائي في 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت حملات وزارة الداخلية عن ضبط 184 قطعة سلاح نارى بحوزة 156 متهما، وفى مجال تنفيذ الأحكام ضبط 59 ألف و374 حكم قضائى، وضبط تشكيلين عصابيين ضما 9 متهمين، وضبط 249 قضية مخدرات بجوزة 271 متهما، وضبط 27 متهما لممارستهم اعمال البلطجة، وضبط 330 دراجة نارية مخالفة، وضبط 30 ألف مخالفة مرورية، وفحص 95 سائقا للكشف عن تعاطيهم للمخدرات تبين إيجابية 8 حالات.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.