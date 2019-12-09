مصر | مدير عام وزارة الري بقضية "جزيرة الوراق": أسماء المعتدين على الأراضي مُثبتة بقرارات الإزالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير عام وزارة الري بقضية "جزيرة الوراق": أسماء المعتدين على الأراضي مُثبتة بقرارات الإزالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لشهادة محمد طه – 55 سنة، الذي كان يشغل منصب مدير عام في وزارة الري، وذلك خلال واقعة التعدي على حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة في جزيرة الوراق في 16 يوليو 2017.

وقال الشاهد إنه كان ضمن حملة لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالمساحة التي تدخل ضمن نطاق وزارة الري، وفق القانون 12 لسنة 1984، ولفت إلى أنهم فوجئوا بإخبارهم بأن عليهم الرجوع بعد الوصول بالمعدات نظرًا لوقوع جريمة في الجزيرة "واقعة الاعتداء".

ولفت الشاهد إلى أن تلك التعديات تتضمن مباني سكنية وأسوار، وأشار إلى أن أسماء المعتدين على الأراضي مُثبتة في قرارات الإزالة.

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وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بأنه بتاريخ 16 يوليو 2017، اشتركوا مع مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمس أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وسعوا للتأثير على السلطات العامة بالقوة والعنف، وحملوا السلاح الأبيض والحجارة.

ونسبت اليهم النيابة أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتعدوا على عدد من رجال الشرطة، وحازوا أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر، وأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، وطلب الدفاع استدعاء شهود الإثبات جميعهم لمناقشتهم.