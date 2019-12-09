مصر | حفظ التحقيقات في قضية عاطل ذبح والده بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفظ التحقيقات في قضية عاطل ذبح والده بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بحفظ التحقيقات في واقعة قيام شاب بذبح والده الجزار، بسبب خلافات بينهما بمنطقة أرض يعقوب بالسيدة زينب.
وتلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا يفيد بقيام "محمد. ف" 37 سنة، عاطل وسبق له قضايا سرقة أخرهم سرقة بالأكراه 3 سنين والمقيم بمنطقة أرض يعقوب بالسيدة زينب، بذبح والده "جلال. ف" جزار 60 سنة، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، ثم فر هاربا.
كان توفي المتهم في قضية قتل والده بعدها بشهر متأثرا بإصابته بغرغرينا، وبفحص الجثمان تبين عدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة طبيعية بسبب إصابة المتوفى بالغرغرينا وإدمانه للمواد المخدرة.
وتلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا يفيد بقيام "محمد. ف" 37 سنة، عاطل وسبق له قضايا سرقة أخرهم سرقة بالأكراه 3 سنين والمقيم بمنطقة أرض يعقوب بالسيدة زينب، بذبح والده "جلال. ف" جزار 60 سنة، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، ثم فر هاربا.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.