مصر | حفظ التحقيقات في قضية عاطل ذبح والده بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفظ التحقيقات في قضية عاطل ذبح والده بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بحفظ التحقيقات في واقعة قيام شاب بذبح والده الجزار، بسبب خلافات بينهما بمنطقة أرض يعقوب بالسيدة زينب.

كان توفي المتهم في قضية قتل والده بعدها بشهر متأثرا بإصابته بغرغرينا، وبفحص الجثمان تبين عدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة طبيعية بسبب إصابة المتوفى بالغرغرينا وإدمانه للمواد المخدرة.