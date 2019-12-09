شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد والقائم بأعمال السفير الروسي بالقاهرة يفتتحان ميدان ستالينجراد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وسفتيلانا سوبوفا، القائمة بأعمال السفير الروسي بالقاهرة، الاثنين، ميدان ستالنيجراد، والذي شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى. بدأت فعاليات الافتتاح بتقديم عرض جماعي للأطفال حاملين أعلام مصر، وسط أجواء من البهجة والترحيب بمحافظ بورسعيد والقائم بأعمال السفارة الروسية، ثم قاما بقص الشريط الأحمر لافتتاح الميدان، وخلال الافتتاح تم عرض شرح موجز عن الميدان وتاريخ إنشائه وتسميته.

وعبَّر اللواء عادل الغضبان عن بالغ سعادته بهذا الحدث، والذي يعبر عن أهمية الفترة الحالية في تاريخ البلاد، وتشهد تميزًا وتطورًا في مختلف القطاعات، مؤكدًا على فخره بافتتاح ميدان ستالينجراد بحضور القائمة بأعمال السفيرة الروسي بالقاهرة، والتى تشير إلى عمق الروابط التاريخية بين البلدين، مؤكدًا أن المحافظة تشهد تغييرًا كبيرًا في مختلف النواحي الاقتصادية والسياحية والصناعية والصحية والتعليمية والثقافية، والتى تجعل بورسعيد في طريقها للتنمية المستدامة.

يذكر أن الميدان أنشئ عام ١٩٥٧ عقب قيام مدينة ستالين جراد الروسية بإقامة ميدان باسم بورسعيد تقديرًا لانتصار بورسعيد على العدوان الثلاثي، ورغم تغير اسم مدينة ستالينجراد الروسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي إلى اسم مدينة لينينجراد ثم فولجاجراد، لكن بقى اسم الميدان في بورسعيد كما هو.

محافظ بورسعيد والقائم بأعمال السفير الروسي يفتتحان ميدان ستالنجراد في بورسعيد

محافظ بورسعيد والقائم بأعمال السفير الروسي يفتتحان ميدان ستالنجراد في بورسعيد

محافظ بورسعيد والقائم بأعمال السفير الروسي يفتتحان ميدان ستالنجراد في بورسعيد

محافظ بورسعيد والقائم بأعمال السفير الروسي يفتتحان ميدان ستالنجراد في بورسعيد

محافظ بورسعيد والقائم بأعمال السفير الروسي يفتتحان ميدان ستالنجراد في بورسعيد

محافظ بورسعيد والقائم بأعمال السفير الروسي يفتتحان ميدان ستالنجراد في بورسعيد

محافظ بورسعيد والقائم بأعمال السفير الروسي يفتتحان ميدان ستالنجراد في بورسعيد

محافظ بورسعيد والقائم بأعمال السفير الروسي يفتتحان ميدان ستالنجراد في بورسعيد

محافظ بورسعيد والقائم بأعمال السفير الروسي يفتتحان ميدان ستالنجراد في بورسعيد

محافظ بورسعيد والقائم بأعمال السفير الروسي يفتتحان ميدان ستالنجراد في بورسعيد

محافظ بورسعيد والقائم بأعمال السفير الروسي يفتتحان ميدان ستالنجراد في بورسعيد

محافظ بورسعيد والقائم بأعمال السفير الروسي يفتتحان ميدان ستالنجراد في بورسعيد

محافظ بورسعيد والقائم بأعمال السفير الروسي يفتتحان ميدان ستالنجراد في بورسعيد

محافظ بورسعيد والقائم بأعمال السفير الروسي يفتتحان ميدان ستالنجراد في بورسعيد