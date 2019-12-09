شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: «كل ما آخد قرار لتطوير هيئة خسرانة الناس تهيج ويقولك بيشردنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن كامل الوزير، وزير النقل، هجوما حادا على النقابات العمالية في قطاع النقل، واتهمها بـ«عرقلة أي عمليات تطوير داخل القطاع، بحجة الدفاع عن حقوق العاملين».

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وطالب «الوزير»، خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، الاثنين، بضرورة وضع حد لما وصفه بـ«تجاوزات النقابات العمالية»، وقال إن «النقابات العمالية بتقوي العمال على الغلط وهما مش فاهمين»، متابعا: «كل ما أخد قرار لتطوير هيئة خاسرة، الناس تهيج ويقولك بيشردنا».

وتساءل وزير النقل: «إزاي مؤسسة خسرانة وعاوزة تاخد أرباح؟!»، قائلا: «أنا جاي من مؤسسة متعرفش الكلام دا»، مشددا على ضرورة أن تعمل النقابات العمالية لصالح الدولة، قائلا: «مش معقول الشركات تبقى خسرانة وييجي نقيب عمال يقعد يشتم فينا».

وواصل «الوزير» الهجوم على النقابات العمالية، قائلا: «العامل دلوقتي مش عايز مستثمر يشغله، لأننا أول ما نقول هنعمل تطوير يقول هيشردونا، هما عايزين يقضوا وقت وياخدوا بسكوت ويروحوا يشتغلوا شغلانة تانية». وأشار إلى أن مول محطة مصر نسبة الإشغال به ١٧٪؜، بينما وباقي المحلات فيها «قطط وكلاب»، قائلا: «ولما نجيب مستثمر يقولك لأ إحنا هنديرها.. طيب إزاي ما أنت هتخسر؟».