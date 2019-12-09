شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون إعلامي بين مصر والسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اليوم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ونائب رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، محمد العواش رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية وفيصل محمد صالح، وزير الإعلام والثقافة السوداني على هامش اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية والمنعقدة بالسودان وبحضور سعد الفندى مدير إدارة البرنامج العام بالكويت وعبدالله الدوسرى الوكيل المساعد وزارة شؤون الإعلام البحريني.

وتناول اللقاء العديد من القضايا الإعلامية المشتركة والتنسيق والتواصل فيما بينهم وتعزيز اليات العمل بالاتحاد لتحقيق أهدافه، كما بحث الجانب المصري والسوداني سبل تعزيز وتنشيط التعاون في مختلف المجالات الإعلامية وخاصة في المجال الهندسي والفني والعمل على تكثيف الدورات التدريبية.

وأكد حسين زين على أهمية التنسيق والتواصل مع الأشقاء في السودان والتي يجمعنا بها علاقات تاريخية وطيدة، والعمل على تنشيط التبادل البرامجي والدرامي والمواد الثقافية لتعزيز الترابط الحضاري والثقافي بين شعبي وادي النيل كما يجري رئيس الهيئة الوطنية للإعلام خلال مشاركته بالاجتماعات العديد من اللقاءات مع رؤساء الهيئات والمؤسسات الإعلامية بالدول الأعضاء بالاتحاد لدفع جهود التعاون الإعلامي.