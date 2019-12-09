شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة النفسية»: تزايد الإقبال على «الخط الساخن» بعد واقعة انتحار برج القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بوزارة الصحة والسكان، عن تزايد حالات الإقبال على خدمات الخط الساخن المخصص لتقديم الاستشارات النفسية لمواجهة الاضطرابات النفسية وما تسببه من مضاعفات أخطرها ظاهرة الانتحار، وذلك عقب واقعة انتحار طالب الهندسة من أعلى برج القاهرة الأيام الماضية.

وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن الأمانة تتلقى مكالمات الجمهور عبر الخط الساخن 08008880700 و0220816831؛ ويقوم أطباء نفسيين بالرد على استشارات واستفسارات المواطنين حيث يكون تلقى المكالمات من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا تمهيدا لامتداد الخدمة إلى ٢٤ ساعة يوميًا، مؤكدة أن الرد وتقديم المشورة النفسية يكون في سرية تامة.

وأضافت، لـ«المصري اليوم»، أن الخط الساخن استقبل خلال الأسبوع الماضي أكثر من 80 مكالمة، بواقع 15 مكالمة تقريبا في اليوم الواحد، يطلب أصحابها الحصول على استشارات نفسية، مشيرة أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان تقدم خدمات العلاج النفسي بالمجان عبر 19 مستشفى ومركز منتشرة في أنحاء الجمهورية.

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ودعت الأمين العام للصحة النفسية، إلى أهمية التعامل باهتمام مع من لديه أفكار أو ميول انتحارية، وحسن الاستماع والإنصات إليه دون الحكم عليه أو اتهامه بالبعد عن التدين، مؤكدة أن مجرد الاستماع لهذا الشخص هو جزء من الدعم لأنه في حالة من العجز واليأس والإنصات اليه والتعاطف معه جزء من تفريغ الشحنة السلبية لأنه يعاني من ألم نفسي شديد، مشيرة أنه في هذه الحالة يجب على الأسرة التعامل بشكل هادئ مع المريض والتأكد من توجيهه لأحد المتخصصين، مع الحرص على عدم إنكار افكار الانتحار أو الاستخفاف بها.

وشددت منن، إلى أنه من الصعب التنبؤ بالتوقيت الذي يفكر فيه الشخص في الانتحار، ولكن هناك بعض العلامات التي تبين جدية الرغبة في الانتحار مثل التحدث عن الانتحار أو الاحتفاظ ببعض وسائل الانتحار، أو الانسحاب من التواصل الاجتماعي مع المحيطين، أو الرغبة في العزلة أو الشعور باليأس بشأن موقف ما.

وأشارت، إلى أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تقوم بتنظيم حملات توعية بالاضطرابات النفسية ومن بينها أمراض الاكتئاب والقلق والتوتر والفصام والذي قد يؤدى في مرحلة متقدمة إلى الانتحار إذا لم يخضع المريض للعلاج، كما تقوم بحملات التوعية بالمرض النفسي وكيفية التعامل مع المريض النفسي وكيفية الاكتشاف المبكر للاضطرابات النفسية عن طريق الأسرة والمقربين.

وأهابت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بكل مواطن إذا كان هناك شخص يتحدث عن الأفكار الانتحارية، وحاول أو لم يحاول بعد الانتحار؛ فعلى المقربين ألا يكتفوا بالتعامل مع الأمر وحدهم ولكن أن يحاولوا التواصل مع أحد المتخصصين أو الاتصال بالخط الساخن للاستشارات النفسية 08008880700 و0220816831.