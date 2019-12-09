شكرا لقرائتكم خبر عن «البنك المركزي»: صادرات مصر ستصل لـ200 مليار دولار عام 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، الاثنين، إنه من المتوقع أن تصل واردات مصر إلى نحو 150 مليار دولار عام 2030، وأن تصل صادرات مصر للعالم إلى 200 مليار دولار، موضحا أن مبادرة قطاع الصناعة بضخ 100 مليار جنيه سوف تدفع الصادرات المصرية وتعزز مدخلات الخزانة العامة للدولة وترفع من معدلات التوظيف.

وأضاف «نجم»، خلال مؤتمر صحفى، أن قطاع الصناعة يساهم في الناتج المحلى الإجمالى بنحو 16.5%، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تسهم المبادرة التي تم إطلاقها مؤخرا للقطاع الصناعى بقيمة 100 مليار جنيه بعد 6 أشهر في رفع مساهمة القطاع الصناعى من الناتج المحلى الإجمالى إلى 24% مقارنة بنحو 16.5% حاليا.

وأشار نائب محافظ البنك المركزى إلى أن مبادرة قطاع الصناعة، بضخ 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 10% متناقصة تستهدف زيادة القدرات الإنتاجية، وموجهة للقطاع الصناعى الخاص، وهي للشركات التي تتراوح حجم مبيعاتها السنوية بين 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يستفيد نحو 96 ألف مصنع مستوف لشروط مبادرة الصناعة، مؤكدا أن زيادة الصادرات بقيمة مليار دولار تسهم في دعم الخزانة العامة للدولة بقيمة 4 مليارات جنيه وتخلق 206 ألف وظيفة.