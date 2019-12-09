شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سقوط 14 تلميذًا من لعبة.. محافظ الدقهلية يقرر إغلاق ملاهي «براديس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الإثنين، إغلاق إحدى الملاهي الخاصة «براديس» بعد سقوط لعبة عليها 14 تلميذا وإصابتهم بسحاجات وكسور. وقال المحافظ، في اتصال هاتفي بـ«المصري اليوم»، «إن الملاهى تعمل دون تراخيص وليس بها أي اشتراطات للأمن الصناعي ولا تتم مراجعة وصيانة الألعاب بها ولذلك أصدرت قرارا فوريًا بإغلاقها».

وأضاف «قررت تشكيل لجنة من الأمن الصناعي لمراجعة جميع الألعاب والملاهي الموجودة في نطاق المحافظة بالكامل، وإغلاق الملاهي المخالفة ومصادرة الألعاب غير الصالحة فورا حرصا على حياة أطفالنا بالإضافة لمراجعة اشتراطات الأمن الصناعى والتأمين للألعاب داخل النوادى ومراكز الشباب». وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة كل التراخيص الخاصة بالملاهي ومناطق الألعاب المنتشرة بالحدائق العامة والشوارع الرئيسية.