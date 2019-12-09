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شكرا لقرائتكم خبر عن ناقشت تأسيس أول وكالة أنباء يديرها الطلاب.. جلسة حوارية بـ«إعلام قنا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي، اليوم، جلسة حوارية بعنوان: «مهنة الإعلام وتحديات سوق المستقبل» تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة. تناولت الجلسة الحوارية كيفية تأسيس أول وكالة أنباء صحفية، يديرها الطلاب وإنشاء معجم صوتي مسموع لتوثيق تراث الإقليم بالتعاون مع قسم الإذاعة والتليفزيون.
وتحدث الدكتور أحمد خيري، أستاذ بكلية الإعلام بقنا، خلال الجلسة عن تحديات سوق العمل داخليا وخارجيا وسبل المنافسة وتطوير الذات وتطوير اللوائح الدراسية، وتأثير الرقمنة على تخصصات الإعلام المختلفة والصور النمطية للإعلاميين في المجتمع.
وقال الدكتور محمد عمارة، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن هذه الجلسة الحوارية تأتي كبداية لسلسلة ندوات تهدف إلى تطوير قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية ،من أجل تطوير الإنتاج المجتمعي لأقسام الكلية لتقوم الجامعة بدورها كبيت خبرة لمجتمعها المحيط، مؤكدا على دعم قطاع البيئة والمجتمع لأي مبادرات تطوعية طلابية.
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