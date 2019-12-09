"سكاى نيوز": القوى السياسية بالعراق تتفق على 4 مرشحين لرئاسة مجلس الوزراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل لها، أن القوى السياسية في العراق تتفق على 4 مرشحين سيتم اختيار أحدهم لتولي رئاسة الوزراء وسيعلن عن اسم المرشح خلال أيام.

وكان الرئيس العراقى برهم صالح، بحث مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين هينيس بلاسخارت، الآليات الدستورية والعمل السياسى المطلوب من أجل إنجاز التشريعات القانونية اللازمة للإصلاح وإجراء انتخابات نزيهة فى أسرع وقت.