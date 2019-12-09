"سكاى نيوز": القوى السياسية بالعراق تتفق على 4 مرشحين لرئاسة مجلس الوزراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل لها، أن القوى السياسية في العراق تتفق على 4 مرشحين سيتم اختيار أحدهم لتولي رئاسة الوزراء وسيعلن عن اسم المرشح خلال أيام.
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