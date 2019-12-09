شكرا لقرائتكم خبر عن نائب:الآثار بتتباع فى الشارع وعبدالعال:هات أسماء تجار طالما الحكومة مبتتصرفش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سعيد حساسين، إن الآثار يتم بيعها علنى فى شوارع قرية أبو رواش، مضيفا: "وأنا ماشى بعربيتى بيكونوا ماسكين تماثيل صغيرة وبيعرضوا عليا اشتريها".

وأضاف حساسين، خلال بيان عاجل له اليوم بالجلسة العامة: "فى مواطنين بيحفروا فى أبو رواش وبيطلعوا تماثيل حجمها نص البهو اللى إحنا فيه.. ووزير الآثار لا حياة لمن تنادى رغم انى اشتكيت له".

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وطالب المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بإبلاغ الأمر لوزير الآثار، كى يتحرك، قائلا: "الآثار بيتم تهريبها للخارج وده حرام حرام".

وعقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قائلا:" هاتلى اسمائهم وأنا هتصرف معاهم طالما الحكومة مبتتصرفش".