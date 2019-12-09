عبد العال: نسبة الانتحار فى مصر قليلة وفقا للعالم.. وأسبابها ليست اقتصادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على عبد العال للشباب: تسلحوا بالأمل والمستقبل أفضل

رئيس البرلمان يدعو الحكومة للتنبه لمحاذير سوء استخدام حبوب الغلال

وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رسالة للشباب، دعاهم فيها للتسلح بالأمل، وأكد أن المستقبل سيكون أفضل، كما دعا النواب البرلمان إلى التواصل الدائم مع الشباب وبث رسائل الطمأنينة والأمل، مشددا على أن نسبة الانتحار فى مصر قليلة جدا مقارنة بدول عديدة متقدمة وأكثر رفاهية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، تعقيبا على بيان عاجل بشأن إساءة استخدام حبوب الغلال الزراعية وتأثيرها على وجود حالات انتحار بين الشباب.

وقال رئيس البرلمان: "بالنسبة للمستقبل، المستقبل مبشر والدليل على ذلك يوميا مجلس النواب يستقبل وفود من الشباب هنا فى المجلس، ومشروعات البنية الأساسية الناتج الأساسى والإيجابى لها سيقدم إلى الشباب، وجهود الإصلاح الاقتصادى الذى تحملنا نحن فاتورته الناتج الإيجابى له كله للشباب والمستقبل".

وتابع رئيس مجلس النواب: "بالنسبة لحبة الغلا، سمعت فعلا من أكثر مصدر أنه يساء استخدامها فعلا، وحبوب الغلال فيها الكثير من المحاذير على الحكومة أن تنتبه إلهيا".

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وأشار إلى أنه بالنسبة للانتحار، فوفقا للمعدلات العالمية مصر من الدول القليلة فيها نسبة الانتحار لأسباب يمكن تكون دينية أو اجتماعية ترسخ فكرة التضامن داخل الأسرة والمجتمع، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الأعلى رفاهية فيها هذه الظاهرة، وكذلك فرنسا وهى دولة متقدمة.

واستطرد: "هذه الظاهرة متعلقة بسلوك أكثر تعقيدا، وليست متعلقة باى ظرف اقتصادى إلا فى حده الأدنى، والإعلام مطالب بإيضاح ذلك للشباب، وأنا قولت أكثر من مرة يوجد فى المجلس 595 نائب لو تواصلوا مع الشباب ستكون النتيجة مثمرة، والدليل على ذلك الشباب يأتى المجلس، فعليكم أن تكونوا منفتحين، وبالأمس ناقشنا قانون فى المجلس خاص بإنشاء مراكز تنمية للشباب، فمراكز الشباب لها دور مهم جدا، وأنا شاهد أنها كانت تقدم الرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية، ولا توجد قرية لا يوجد بها مراكز شباب ،كل نائب يهتم بمراكز الشباب، وكنا فى الصعيد فيه مركز شباب على الأقل نظيف، هذه مسئوليتكم المجتمعية يجب أن تعوها".

واستكمل رئيس البرلمان، قائلا: "المستقبل أفضل، وعندى كل الأرقام التى تقول ذلك، مش هقول معندناش رفاهية، ومش هقول معندناس مشاكل، يوجد مشاكل لكن توجد محاولات لحلها، وشوف كم بيوت عشوائية تم إزالتها ونقلت الأسر لبيوت أكثر رفاهية، والطرق من الأشياء التى تعطى طمأنينة لأى شخص، بأن يكون هناك طريق له مواصفات عالمية، وهناك مدارس تنشأ ويتم تأسيسها، وفيه كثافة فصول أه، مفيش دولة بتتبنى فى 4 أو 5 سنين، مستحيل، والبعض ينظر لأوروبا، أوروبا قدمت كثير من التضحيات لكى تصل لهذه المرحلة بعد سنوات وسنوات، ولا تنسوا أنها كانت مستعمرة العالم كله، مع ذلك أنت بمقياس الزمن حققت نتائج طيبة، والأجواء مش علينا، وهناك ظاهرة أن كثرة المشروعات أحيانا تعطى الانطباع أن ذلك أمر طبيعى، لما تلاقى 20 و30 مشروعا مرة واحدة ربما يعتقد البعض أن ذلك أمر عادى".

واختتم رئيس مجلس النواب، كلمته، قائلا: "من لا يتسلح بالأمل، لا مستقبل له، تسلحوا بالأمل وبثوا الطمأنينة فى نفوس الشباب، كل ما يتم فى مصر سيجنى ثماره الشباب".