شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية منطقة شرق بورسعيد..3 محاور بمليارات الجنيهات ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر منطقة شرق بورسعيد، أحد أهم المناطق الاقتصادية التى تهتم بها الدولة المصرية بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وترتكز أوجه التنمية فيها على 3 محاور رئيسية، وهم المنطقة الصناعية بطول 63 كم 2 ، وتشمل صناعات متوسطة وصناعات خفيفة.

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تضم المحاور الرئيسية لتنمية منطقة شرق بورسعيد، الميناء البحرى بطول 74 كم2 بالإضافة إلى المنطقة اللوجيستية، كذلك بناء أرصفة بميناء شرق بورسعيد بطول 5 كم بتكلفة 6.5 مليار جنية وجارى تنفيذ أرصفة حالية بطول 7.9 كم2 بعمق 18.5كم2.

وفى خطة عمل المنظومة الكاملة لتنمية منطقة شرق بورسعيد، تم تصميم الساحات الخاصة بالأرصفة والتربة فى المنطقة الشرقية والغربية بتكلفة 3 مليار جنية، مما أدى لارتفاع حركة البضائع بميناء شرق بورسعيد بين عامى 2017/2018 و 2018/2019 بنسبة 11%، وجرى على التوازى تنفيذ العديد من أعمال تحسين التربة لاستيعاب المناطق الصناعية المخطط تنفيذها مستقبلاً، بالإضافة إلى إنشاء شبكة طرق بكافة المرافق الخاصة بها .