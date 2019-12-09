قطر_لا_تريد_الصلح.. يتصدر ترند تويتر لفضح أساليب نظام الحمدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "قطر لا تريد الصلح"، ترند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، وسط مشاركة كبيرة من المغردين.

وسعى المشاركون فى الهاشتاج على فضح النظام القطرى، والتأكيد على أن فكرة المصالحة مجرد كلام، وأن قطر مستمرة فى الهجوم على المملكة العربية السعودية فى وسائل الإعلام القطرية، وأكد مغرد آخر أن قطر ثعلب الفساد ولا تريد إلا التلاعب بعقول العرب والفساد بينهم، وفيما أوضح أحد المغردين، أن قطر لا تسعى للصلح بدليل استمرار دعمها للجماعات الإرهابية التى تريد تدمير الدول العربية.



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