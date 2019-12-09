شاهد فى دقيقة.. القصاص من هشام عشماوى و207 آخرين بتنظيم بيت المقدس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة هشام عشماوى و207 متهمين من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم جرائم تضم اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، واغتيال المقدم مبروك، بعد مد أجل النطق بالحكم فى القضية لجلسة 1 فبراير المقبل. الموعد :

الموعد : خلال 2009 وحتى 2013 المتوفى توفيق فريج يؤسس تنظيم بيت المقدس الإرهابى. أبرز الجرائم:

أبرز الجرائم: النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب أكثر من 54 جريمة ومنها: ـ تفجير مديريتى القاهرة والقليوبية. ـ اغتيال المقدم محمد أبو شقرة. Advertisements ـ اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان. ـ محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق. ماذا حدث بعد ذلك:

ماذا حدث بعد ذلك: ـ التحقيقات توصلت لانضمام 208 متهمين لتنظيم بيت المقدس أبرزهم هشام عشماوى. ـ جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد نظرت 117 جلسة فى الدعوى. ـ النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. ـ الجنايات تمد أجل الحكم فى القضية لجلسة 1 فبراير المقبل.

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