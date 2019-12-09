شكرا لقرائتكم خبر عن «عاوزة تاني ولا خلاص».. مصريتان بالكويت تتشاجران بسبب «شتيمة» على «انستجرام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت سيدة مصرية، مُقيمة في الكويت، قضية «سب وقذف» بحق مصرية أخرى، بسبب تعليق «سخيف» على تطبيق الصور، «انستجرام».

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بدأ الشجار عندما وضعت الأولى صورة شخصيّة لها على تطبيق الصور «انستجرام»، فعلّقت الثانية على الصورة بكلام عرّضها للإحراج، وفقًا لصحيفة «الراي» الكويتية، وعندما وبّختها قامت بشتمها وأرفقت في قضيتها نسخة مما يثبت ادعاءها.

وقال مصدر أمني، إن السيدة فوجئت بالسيدة الأخرى تنهال عليها بعبارات الشتائم والسب والقذف، وقالت لها: «عاوزة تاني ولا خلاص»، وأرفقت الشاكية بأوراق القضية نسخة من التعليق المكتوب وعبارات السب والقذف.

وذكرت الشاكية أن المتهمة تعمل في أحد صالونات التجميل، وتعرفت عليها منذ وقت وقامت بإضافتها في حسابها وزوّدت ببياناتها وأرقام هاتفها.