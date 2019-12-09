شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: مصر لن تقبل بأي عبث من أي دولة أجنبية على حدودنا الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إننا لن تقف مكتوفي الأيدي ضد كل ما يهدد مصالحنا، ومصر ستقف بقوة قيادة وشعبا وحكومة ضد أي تهديد لمصالحها، ولن تقبل بأي عبث من أي دولة أجنبية على حدودنا الغربية، وسنقف مع البرلمان الليبى الذي نرحب به دوما في مجلس النواب مساندين له وللجيش الليبى. وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة الاثنين، تعليقا على الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة التركية وحكومة السراج الليبية: «كل من يعتقد أو تراوده لحظات الجنون مقتربا من الحدود البرية أو البحرية أو الجوية في مصر، فعليه أن يراجع نفسه، ولن نقف أو نسمح أو نقبل بأي عبث بحدودنا أو على مقربة منها، وسنقف بقوة ضد كل هذه المهاترات والتصرفات التي يكون الدافع وراءها لحظات جنون عند البعض من شأنها تهديد مصالحنا».

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