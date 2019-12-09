شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير عن نقل تبعية «القابضة للنقل البري والبحري»: «يحتاج لدراسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في اجتماعها، الاثنين، بنقل تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري، من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل، منعا لتضارب الاختصاصات، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وقال كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك توافق بينه وبين وزير قطاع الأعمال، بعرض ملف نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري، على رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وأضاف «الوزير»، خلال اجتماع اللجنة، أن وزير قطاع الأعمال العام لا يمانع في ذلك طالما أنه في الصالح العام، ولكن الأمر يحتاج لدراسة مستوفاة قبل عرضه على مؤسسة الرئاسة، مؤكدا أن «الطلب محمود، ولكنه يحتاج لدراسة بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام ومجلس الوزراء، للوصول إلى اتفاق في هذا الشأن».

وأشار وزير النقل إلى أنه لن يتحقق النجاح بعمل فرد واحد، مضيفا: «مفيش نجاح بيجي بفرد مهما كان شاطر»، لافتا إلى أن الوزارة تعزز العمل الجماعي، لتحقيق وتنفيذ مطالب الشعب المصري.

وذكر أن أي نجاح تحقق وسيتحقق في الفترة المقبلة يكون من خلال التعاون والتنسيق بين كافة العاملين في الوزارة، لافتا إلى أن التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أحد أهم أسباب النجاح.

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من جهته، قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب: «من حظ وزارة النقل أن يتولاها كامل الوزير، لما يتمتع به من شفافية وصراحة»، مشيرا إلى أن وزير النقل محظوظ أيضا بوجود لجنة متعاونة بهذا الشكل.

فيما أشار محمد حسونة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك تنسيق يتم بالفعل مع وزارة النقل فيما يتعلق بالشركة القابضة للنقل البري والبحري، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بدورها من أجل النهوض بالعمل داخل الشركة القابضة، وأضاف: «لا توجد خسائر، والأرباح وصلت إلى ٤ ونصف مليار جنيه بعد ما كانت ٦٠٠ مليون جنيه في ٢٠١٣».

ورفض ممثل الوزارة، اتهام الشركات التابعة بالخسارة، مؤكدا أن الشركات أصبحت تحقق أرباح كبيرة. فيما أوضح هشام عبدالواحد، مقدم طلب الإحاطة، أن وزارة النقل هي المنوط بها تنفيذ استراتيجية الدولة في قطاع النقل، مشددا على ضرورة تطوير آليات العمل في قطاع النقل البحري ليحقق أضعاف أضعاف ما يحققه في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن رؤية اللجنة ترتكز على ضرورة الاهتمام بأسطول النقل البحري، وزيادة عدد السفن وتوجيه الدعم اللازم لزيادة الاستثمار في هذا القطاع، مؤكدا أن نقل التبعية يؤدي لإحكام الرقابة الفنية على قطاع النقل البحري، وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

واستنكر «عبدالواحد»، تغيب وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، مشيرا إلى أن سيقدم مذكرة لرئيس البرلمان بسب تجاهل الاجتماع على الرغم من التنسيق المسبق.

من جانبهم، أكد نواب اللجنة، على أهمية الدور الذي يقوم الفريق كامل الوزير في تطوير قطاع النقل، وأن نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البحري، لوزارة النقل، سيعمل على وجود خطة واستراتيجية واضحة، بما يحقق طفرة اقتصادية كبيرة.