شكرا لقرائتكم خبر عن الترويج لـ«مسار العائلة المقدسة» بـ«أوبرا مصر الطريق» 19 ديسمبر الجاري في باريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن منير غبور، الخبير السياحي، رئيس جمعية إحياء التراث الوطني ( نهرا)، مساء الإثنين، بأحد الفنادق الكبري على هامش مؤتمر صحفي، عن عرض (أوبرا مصر الطريق) يوم 19 ديسمبر الحالي على أكبر مسارح باريس «باليه دي كونجري» والذي يسع لـ4000 متفرج، موضحا أن هناك إقبالا كبيرا على التذاكر لمشاهدة العرض، وبعدها ستتوجه الأوبرا إلى روما بدعوة من بابا روما وبعد ذلك تتوجه إلى أمريكا.

وأضاف «غبور» أن إحياء طريق العائلة المقدسة يحمل لمصر مكاسب لا تقدر بثمن منها تحسين صورة مصر أمام العالم وأن مصر آمنة ومستقرة وستعمل على تنشيط السياحة بشكل كبير، مطالبا بضرورة الانتهاء من تطوير كل المناطق التي مرت بها العائلة المقدسة لاستقبال السائحين.

وتابع أن مجيء السيد المسيح لمصر من أهم الأحداث التي هزت العالم فرحلة العائلة المقدسة لمصر قاطعا للمسافة بين مصر وأورشليم 2500كم ذهابا وإيابا وهي بالقطع إحدى المعجزات فيما طالب غبور الدولة باعتبار يوم 1 يونيو عيدا قوميا، وهو التاريخ الذي دخل فيه المسيح مصر وهذا من شأنه أن يساعد على الترويج لمسار العائلة المقدسة.

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من جانبه قال عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب أن مشروع إحياء طريق العائلة المقدسة بمصر هو مشروع قومي بامتياز يجب على كل أجهزة الدولة الاهتمام به وأضاف أن أوبرا «مصر الطريق» كان حلما نبغي الوصول إليه وتحقق الآن.

وطالب أيضا بعمل فيلم عن رحلة العائلة المقدسة في مصر. وأوضح صدقي أن الاهتمام بكل نقاط مسار العائلة المقدسة سيدخل السياحة لأول مرة في منطقة الدلتا.

وأعلن أنه طبقا لوزارة التنمية المحلية سيتم الانتهاء من البنية التحتية لـ25 نقطه في مسار العائلة وذلك يوم 1 /6 /2020.

وطالب بتعاون جميع الجهات لوضع الخريطة الاستثمارية للنقاط 25 لمن يريد الاستثمار لتعظيم العائد السياحي والاستثماري حيث أن طريق العائلة المقدسة مكمل للحج المسيحي.