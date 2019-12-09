شكرا لقرائتكم خبر عن «يورو مونتير»: القاهرة والغردقة ضمن أفضل 100 مدينة سياحية في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مؤسسة «يورو مونتيور»، المتخصصة في دراسة وتحليل الأسواق، اختيار مدينتي القاهرة والغردقة ضمن أفضل 100 مدينة سياحية في العالم.

وقالت المؤسسة في تقرير، الإثنين، إنه تم اختيار المدينتين المصريتين من خلال دارسة أجريت على أكثر من 400 مدينة حول العالم على أساس أعداد السائحين الوافدين خلال عام 2018، مشيرة إلى أن أفضل 100 مدينة سياحية، التي تم اختيارها تتميز بتفوقها المستمر في زيادة أعداد السائحين الوافدين إليها من مختلف دول العالم، حيث تصبح السياحة حافزًا للابتكار بالإضافة إلى كونها محركًا للتقدم الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك المدن تُعتبر مدخلا إلى الاقتصاديات، حيث يؤدى التطور المستمر للمدن إلى تغيير طريقة تفاعل السائحين مع المدن وتجربتها وكذلك نوع السائحين الذين يتم جذبهم إلى المدينة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن ما ورد في تقرير «يورو مونتيور» يأتي ضمن سلسلة الإشادات الدولية، التي حظيت بها السياحة المصرية، مؤكدة أن ذلك يعكس تغير نظرة العالم للسياحة المصرية بتدشين وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، الذي يعتبر الركيزة الأساسية لنجاح ونمو القطاع.

وأشارت الوزير في تصريحات صحفية، الإثنين، إلى أن ذلك يتماشي مع خطة وزارة السياحة للترويج لكل مدينة أو منطقة سياحية على حدة وإبراز المقومات السياحية التي تتميز بها Branding by Destination وهو أحد العناصر الرئيسية الثلاث للحملة الترويجية الدولية لمصر والتي تأتي ضمن محور الترويج والتنشيط ببرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

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ووفقا لهذا التقرير، فقد حصلت القاهرة على المركز 42 في هذا التصنيف متقدمة بذلك 5 مراكز عن الفترة 2013- 2018، كما حصلت على رابع أفضل مقصد سياحي على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط متقدمة بذلك 18 مركز عن الفترة 2013- 2018، وقد أرجع التقرير هذا النجاح لعدد من الأسباب منها التحول الكبير الذي شهدته مصر في عام 2018 لاستعادة مكانتها في المشهد السياحي في المنطقة، حيث جذبت الإصلاحات الاقتصادية الواسعة الاستثمار الأجنبي في السياحة والسفر، كما أثر تحرير سعر الصرف إيجابيا على السائحين، هذا إلى جانب تطوير استراتيجية السياحة المصرية مع التركيز على الأسواق السياحية الجديدة واستعادة ثقة الأسواق مرة أخرى عن طريق رفع حظر السفر؛ وتسهيل الاستثمار في الموارد البشرية، هذا بالإضافة إلى حملات التسويق الجذابة واستخدام الوسائط الاجتماعية كأحد عوامل النجاح الرئيسية، كما شهدت المدينة استثمارات قوية في البنية التحتية وترميم المواقع التاريخية، هذا إلى جانب التطورات التي يشهدها مطار القاهرة الدولي ومحطة المترو ونجاح تنظيم كأس الأمم الأفريقية.

كما أوضح التقرير أن الغردقة قد استطاعت الوصول إلى قائمة أفضل 100 مدينة سياحية في العالم هذا العام، حيث تقدمت بشكل كبير بمقدار 45 مكانًا لتحتل المرتبة 82 ويعزو ذلك إلى تحسين البنية التحتية، مثل تجديد المبنى 2 في المطار الدولي والاستثمار في قطاع الفنادق، كما أنه من المتوقع أن تشهد المدينة نمواً يزيد عن 41٪ خلال عام 2019، مما سيؤدى إلى ارتفاع تصنيفها.

وأشار التقرير إلى أن الغردقة تتمتع بشعبية بين السائحين الأوروبيين لممارسة الرياضات المائية والحياة الليلية والترفيه، كما أنها تٌعتبر أيضًا الأكثر أمانًا، خاصة بين سائحي روسيا وألمانيا وبولندا .

وأكد التقرير أنه مع استمرار استقرار الوضع السياسي والأمني واستمرار مصر في تعزيز وتنمية السياحة فمن المتوقع أن تصبح الغردقة ضمن أفضل 50 مدينة في السنوات القادمة.

قال محمد عثمان نائب رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية لـ «المصري اليوم»، إن حالة الاستقرار التي وفرتها القيادة السياسية ساهم بدور جوهري في استعادة الحركة وتغير الصورة الذهنية عن المقصد السياحي، إلى جانب تشجيع الحكومة ممثل في وزارة السياحة للقطاع الخاص وتطوير حملات تنشيط وترويج السياحة، والدفع نحو السويق الرقمي، كان له دورا فعال في الدخول إلى دائرة المنافسة العالمية متوقعا مزيدًا من التدفقات للحركة السياحية إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية .