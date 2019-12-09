شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الأول للدراسات الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الأول للدراسات الإفريقية بعنوان «التنمية المستدامة للقارة الإفريقية كما تريدها»، والذي يعقد بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، بحضور الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ورؤساء معاهد الدراسات الإفريقية، والمستشارين الثقافيين للدول الإفريقية، وبعض الشخصيات العامة.

وفي كلمته، أكد الوزير أن القارة الإفريقية تعد من القارات الشابة التي تمتلك ثروات غنية يجب استغلالها بدلا من تصديرها إلى الخارج، مشيرا إلى أن القارة بها إمكانيات وطاقات شبابية واعدة يمكن أن تقود القارة نحو التقدم والتطور والتنمية، وتوفر لمواطنيها حياة كريمة، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بتفعيل المزيد من أوجه التعاون مع دول القارة.

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من جانبه، أشار ماجد نجم إلى أن القيادة المصرية تولي أهمية كبيرة لوجود تعاون بين الجامعات المصرية واﻹفريقية، خاصة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، مشيدا بمشاركة الباحثين والخبراء في المؤتمر، متمنيا نجاح المؤتمر والخروج بتوصيات تعمل على تقدم وتنمية القارة السمراء.

من جانبها استعرضت الدكتورة منى فؤاد العلاقات الوطيدة والراسخة بين مصر ودول القارة، مؤكدة أهمية تقديم أبحاث علمية تمثل ركيزة أساسية لصانعي القرار من أجل تحقيق التنمية المرجوة، مشيرة إلى اهتمام الجامعة بالتعاون الأكاديمي مع الجامعات اﻹفريقية.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عدة محاور مهمة للنهوض بالقارة السمراء تتمثل في: التكنولوجيا الحيوية، والتنمية المستدامة، والصحة، والتعليم، والطاقة الجديدة والمتجددة، والفنون، والآداب والتراث، بالإضافة إلى البحث في الاستثمار العقاري.

جدير بالذكر أن المؤتمر يتناول كيفية تحقيق التنمية المستدامة لدول القارة الإفريقية في كافة المجالات المعرفية والتطبيقية من خلال تقديم أبحاث علمية متخصصة تمثل انطلاقة نحو آفاق مستقبلية واعدة.