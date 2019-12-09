شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين على طلاب جامعة الوادي الجديد ضد الحوادث والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادي الجديد، إن مجلس الجامعة وافق على مشروع تنفيذ التأمين على جميع طلاب الجامعة ضد الحوادث المقدم من رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب.
وأشار «طنطاوى» إلى أن مجلس الجامعة وافق على دفع مبلغ 45 ألف جنيه تكلفة إجراء عملية جراحية دقيقة لأحد أبنائها الطلاب، وذلك بعد تقديمه التقارير الطبية الخاصة بحالته، لافتا إلى أن الجامعة لاتألو جهدا نحو الوقوف بجانب الطلاب ورعايتهم.
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