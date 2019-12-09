شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، ليسود طقس دافيء على كل الأنحاء نهارًا، بارد ليلا.

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وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «15- 24»، إسكندرية «15- 24»، قنا «13- 26»، الأقصر «12– 25»، أسوان «13– 26».