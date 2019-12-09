شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تحتل المركز ٣٢٢ عالميًا في تصنيف Green Metric والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، حصول الجامعة على المرتبة ٣٢٢ على مستوى العالم في التصنيف الأخضر Green metric من بين ٧٨٠ جامعة على مستوى العالم.

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وأضاف «الكردي» أن هذا الإنجاز يعكس مدى توافق رؤية جامعة الإسكندرية مع أهداف الدولة المصرية في خلق جامعات صديقة للبيئة لتحقيق الاستدامة المتكاملة، عن طريق هذا التصنيف الذي يقيس مدى التزام الجامعات في المشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة، وترتيب الجامعات وفقا لعمليات التنمية المستدامة ومدى التزامها بمعايير البيئة النظيفة.

من جهته، أشار الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن جامعة الإسكندرية شاركت في هذا التصنيف للمرة الأولى، وأن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة يعمل على نشر ثقافة البيئة الخضراء داخل المجتمع السكندري من خلال التحول إلى مصادر بيئية نظيفة.

وأضاف أن هذا التصنيف يعتمد على ستة معايير رئيسية تتعلق بالتنمية المستدامة، وهي: البنية التحتية والمباني الذكية والطاقة وتغير المناخ وتدوير النفايات والمياه والنقل والاستعدادات التعليمية والبحثية، ويشمل كل معيار منها مجموعة من المؤشرات التفصيلية.