«الوطنية للتدريب» تفتح باب التقديم للدفعة الثالثة من برنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لها، ويستهدف البرنامج موظفي الدولة الذين يتراوح أعمارهم من 30 إلى 45 عامًا، وسيستمر التسجيل حتى 5 يناير 2020.
جدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تأهيل من تنطبق عليهم الشروط من جميع موظفي الدولة بصورة أكثر فاعلية واحترافية من خلال الفهم المتكامل لملفات الدولة المصرية والفهم النقدي وكيفية مواجهة الأزمات والمشكلات والتعامل معها؛ ليصبح لديهم دور فعال في مسيرة التنمية بالدولة، حيث يوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.
وتقدم للدفعة السابقة 11 ألف موظف، نجح منهم 80 فقط اجتازوا جميع الاختبارات اللغوية واختبارات المعرفة العامة والاختبار النفسي والمقابلات الشخصية.
وللتسجيل يمكن الدخول على (الرابط) التالي: https://registration.nta.eg/eplp/ar/
وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
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