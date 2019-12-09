شكرا لقرائتكم خبر عن لأسباب تتعلق بالصالح العام.. إبعاد ياسر دوجان خارج البلاد (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، على إبعاد ياسر دوجان، تركي الجنسية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. وللاطلاع على نص القرار:

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