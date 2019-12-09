شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية اسم الشهيد الرائد باسم طه لرتبة «مقدم» (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، قرارا بترقية اسم الشهيد الرائد باسم طه، الضابط بمديرية أمن قنا سابقاً إلى رتبة المقدم بدء من 31 أكتوبر 2019. وللإطلاع على نص القرار:

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