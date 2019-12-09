شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار عمر مروان: هناك حالات يدعى ذويهم اختفاءهم قسريًا وهم منضمون لداعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب، عن أن هناك أُسَرًا تدعى اختفاء أبنائهم قسريًا، فيما هم منضمين إلى الجماعات الإرهابية أو داعش.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الاثنين لعرض ما تم خلال مناقشة تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، وممثلى وزارة الخارجية.

وشدد مروان، على أهمية مراعاة استخدام لفظ "المختفى قسريا"، فالمقبوض عليه على ذمة قضايا، ليس مختفى قسرى، قائلا: "إنهم يطلقون هذا اللفظ لأنهم يريدون جر الناس لهذا المنحنى".

ولفت وزير شئون مجلس النواب، إلى أن الاختفاء القسرى لفظ غير سليم ويجب عدم الانسياق وراءه، مشيراً أيضا إلى بعض العبارات المغلوطة التى يتم ترديدها مثل "المحاكمات السياسية" أو "المحاكمات الجماعية".

Advertisements

وفى سياق متصل، أشار المستشار عمر مروان، إلى أنه تم عقد لقاءات مع المجموعة العربية والإفريقية والإسلامية ومجموعة دول عدم الانحياز قبل استعراض مصر تقريرها أمام المجلس الأممى لحقوق الإنسان، حيث تم شرح ما تضمنه التقرير باستفاضة، وطلبنا منهم إبداء رأيهم فى التقرير وطرح جميع الأسئلة بدون سقف، لاسيما وأن مدة عرض التقرير والرد على الأسئلة المطروحة من كافة الدول "ضيق"، ومدته 70 دقيقة فقط.

وأضاف مروان، لقد كنا مستعدين للإجابة على جميع الأسئلة التى توجه لنا وشرح إنجازاتنا فى قطاع حقوق الإنسان والرد على أى أسئلة دون حرج.

وأكد مروان، أن مصر حققت شيئا كبيرا فى مجال حقوق الإنسان، وفى مجالات مختلفة بزمن قياسى فى أقل من 5 سنوات وهذا شىء يحسب لمصر، لافتاً إلى أن نجاح التقرير يأتى نتيجة تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة والعمل الجماعى.

ونوه مروان إلى أن الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية شملت كافة المجالات، الثقافية والسياسية والاقتصادية لم تكن لتحدث بدون توافر الأمن واستقرار البلاد، قائلا ً: الأمن هو الأساس ودونه لما توافر الاستقرار فى كل المجالات فى أقل من خمس سنوات لتوفير الحياة فى بيئة آمنة.

وأشار مروان، إلى أن أحد عناصر نجاح مصر فى عرض تقريرها أمام المجلس الأممى لحقوق الإنسان يتمثل أيضا فى شبكة العلاقات الدولية القوية التى تتمتع بها مصر حاليا قائلاً: لو كنا عرضنا هذا التقرير منذ 6 سنوات مكنش حد فى المجتمع الدولى سمعنا، ولكن بفضل جهود القائد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير الأمن وشبكة العلاقات الدولية استطعنا تقديم عرض ناجح.