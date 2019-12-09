شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: سد احتياجات المواطنين من التطعيمات المختلفة والأرصدة كافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضافت وزارة الصحة والسكان وجود رصيد كافى من الطعوم اللازمة مثل لقاح الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال لتنفيذ الحملات القومية لرفع المناعة المجتمعية واستهداف جميع الفئات من الوافدين واللاجئين فى سن التطعيم. وكانت وزارة الصحة أكدت أنه تم إحلال وتجديد سلسلة التبريد على مستوى المديريات والإدارات والوحدات الصحية لضمان جودة وفاعلية الطعوم المستخدمة، بالإضافة إلي توفير الأجهزة القياسية لدرجات الحرارة وذلك طبقاً لمنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة الطعوم أثناء النقل والتخزين، وأضافت أنه تم أنه تم توفير مولدات كهربائية لكافة مخازن الطعوم على مستوى الجمهورية، كما تم التعاقد على توفير مولدات على مستوى مكاتب الصحة والوحدات الصحية الكبيرة. ويشار إلى توفير سيارات نقل الطعوم والأمصال لجميع المحافظات طبقاً للمعايير القياسية لمنظمة الصحة العالمية وذلك لضمان الحفاظ على سلامة وفاعلية الطعوم أثناء النقل.

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