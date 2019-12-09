شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: طرح الحكومة لسندات دولارية إجراء صحيح ودستورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتورعلى عبد العال رئيس مجلس النواب، أن قيام الحكومة بطرح سندات دولارية إجراء صحيح ودستورى.

وتابع عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم،"لو كان هناك أدنى مخالفة دستورية فى الإجراء كنت أول من يتصدى له.. ويبدو أن البعض لم يقرأ قانون الموازنة العامة جيدا".

وأشار إلى أنه هناك مادة واضحة وصريحة بقانون الموازنة تعطى لوزير المالية الحق فى اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو سد العجز فى الموازنة، مشيرا إلى أن هذا ليس إجراء جديد فهو يتم مع كل حكومات الدول.

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ولفت عبد العال إلى أن المادة 7 من قانون الموازنة منحت وزير المالية، حق إصدار إذون وسندات وصكوك على الخزانة قابلة للتداول فى البورصة المصرية والبورصة العالمية، وتستخدم فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن قانون الموازنة وافق عليه المجلس، مؤكدا انه لايمكن ان يسكت او يمرر امر مخالف للدستور.

وأضاف على عبد العال، إجراء الحكومة بطرح سندات صحيح ومطابق للدستور ومطابق للمادة 127 من الدستور ومطابق لما جرت عليه العادة فى سد العجز بالموازنة بكل دول العالم، جاء ذلك ردا عل البيان العاجل حول طرح الحكومة سندات دولارية بالمخالفة للدستور.