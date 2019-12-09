شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان عن اتفاق السراج مع تركيا:مصر لن تقف مكتوفة الأيدى أمام أى مهاترات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى أمام كل ما يهدد مصالحنا أو أمام أى محاولات للعبث بحدودنا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، تعقيبا على كلمة النائب مصطفى بكرى، الذى ندد واستنكر الاتفاقية الباطلة التي أبرمها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق فى ليبيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتابع رئيس البرلمان،"أود أن أؤكد لك ولكل النواب وللشعب المصرى، أننا لن نقف مكتوفى الأيدى ضد كل ما يهدد مصالحنا، وستقف مصر بكل ما أؤتى من قوة قيادة وشعبا وحكومة ضد أى تهديد لمصالحنا، ولن نقبل أى عبث من أى دولة أجنبية على حدودنا الغربية مع دولة ليبيا".

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واستطرد عبد العال، "نحن نقف مع البرلمان الليبى بقيادة الأخ عقيلة صالح، ونقف دائما هنا فى مجلس النواب مساندين له ومساندين لجيش ليبيا الذى يحارب ضد الإرهاب، وكل من يعتقد ويراوده لحظات الجنون بأن يعبث بالحدود البحرية أو الجوية أو البرية فى مصر عليه أن يراجع نفسه، لن نقف أو نسمح بأى عبث بحدودنا البحرية والبرية أو الجوية، وسنقف بقوة وحزم ضد هذه المهاترات والتصرفات التى يكون الدافع لها لحظات جنون عند البعض من شأنها أن تهدد مصالحنا، سنقف بكل الحزم قيادة وشعبا".