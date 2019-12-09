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شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: هدفنا توظيف فرد من كل أسرة مصرية بقطاع السياحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أن الدولة المصرية تسعى إلى توظيف فرد من كل أسرة مصرية فى قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.
وقالت وزيرة السياحة عبر حسابها على تويتر خلال سباق الفورميولا 1، سألني سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، عن السياحة المصرية العام القادم، فأجبت أن هدفنا الأشمل هو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به، كما جاء في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.
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