شكرا لقرائتكم خبر عن مصور ”الخليج 365” فى الصدارة.. مسابقة الاتحاد الأوروبى للتصوير تحتفى بالفائزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت صفحة الاتحاد الأوروبى فى مصر، اليوم الاثنين، بصور الفائزين فى مسابقة الاتحاد الأوروبى فى مصر للتصوير الفوتوغرافى "بطلات مصريات"، حيث نشرت لقطات من حفل توزيع الجوائز، لافته إلى استمرار إتاحة معرض الصور للجمهور للتعرف على أفضل 30 صورة شاركت فى المسابقة، حيث يستمر عرض الصور حتى يوم الخميس المقبل.

وفى تعليق صفحة الاتحاد الأوروبى فى مصر على صور الفائزين، قالت "مبروك للفائزين فى مسابقة الاتحاد الأوروبى فى مصر للتصوير الفوتوغرافى "بطلات مصريات".. يمكنكم زيارة معرض أفضل 30 صورة شاركت فى المسابقة لغاية يوم الخميس 12 ديسمبر من 10 صباحًا لـ11 مساء، ويشار إلى أن الزميل حسين طلال مصور ”الخليج 365”، قد حصل على جائزة المركز الأول فى المسابقة.



الاتحاد الأوروبى فى مصر يحتفى بالفائزين فى مسابقة "بطلات مصريات"

وفى بيان سابق للاتحاد الأوروبى فى مصر، نوفمبر الماضى، أعلن أسماء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى فى النسخة الثانية عشر من مسابقة التصوير الفوتوغرافى والتى كان موضوعها هذا العام "بطلات مصريات"، حيث حصد الزميل حسين طلال مصور ”الخليج 365” المركز الأول فى المسابقة التى شارك فيها 242 شخص من مختلف محافظات مصر قدموا 591 صورة.

اعتمدت لجنة التحكيم المعايير المهنية فى الأعمال المقدمة، إلى جانب ملاءمتها لموضوع مسابقة هذا العام؛ حيث حصل على المركز الأول، حسين طلال فرج محمد، بصورة تحت عنوان "المحاربات.. بطلات مجهولات"، التى تم التقاطها فى حى المهندسين بالجيزة، وحصدت هناء حبيب تاوضروس سعد، المركز الثانى، بصورة "بين الكتب"، والتى تم التقاطها فى الجمعية الجغرافية المصرية بالقاهرة، بينما جاء عبد الحميد فوزى طاحون فى المركز الثالث بصورة تحت عنوان "بائعة المشغولات اليديوية" والتى تم التقاطها فى طنطا بالغربية.



الفائزين بمسابقة الاتحاد الأوروبى فى مصر للتصوير الفوتوغرافى "بطلات مصريات"

وحسب بيان الاتحاد الأوروبى فى مصر، "ولد حسين طلال عام 1978 فى الجيزة، ويعد التصوير الفوتوغرافى هوايته منذ عام 2002، وفاز بالعديد من المسابقات؛ منها حصوله على المركز الأول فى مسابقة نقابة الصحفيين فى عام 2015، فيما ولدت هناء حبيب عام 1991 فى المنيا وتعمل مصورة مستقلة حيث تعاونت مع "ناشيونال جيوجرافيك" والوكالة الأوروبية للصور الصحفية، وحصلت على المركز الثالث فى مسابقة نقابة الصحفيين فى عام 2018، بينما ولد عبد الحميد فوزى طاحون عام 1988 فى محافظة المنوفية، كان التصوير الفوتوغرافى دائما هوايته، وشارك فى العديد من المعارض المحلية والدولية مثل "مهرجان الصورة" فى لبنان عام 2019".

وقال بيان الاتحاد الأوروبى، "يقدم الاتحاد الأوروبى جوائز للثلاثة متسابقين الأوائل، وستتم طباعة أفضل 12 صورة على تقويم عام 2020 لوفد الاتحاد الأوروبى، كما ينظم الاتحاد الأوروبى حفلا لتكريم الفائزين وتوزيع الجوائز، بالإضافة إلى إقامة معرض لأفضل ثلاثين صورة فى الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر فى "جريك كامبس" بوسط البلد فى القاهرة.

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حسين طلال مصور ”الخليج 365” صاحب جائزة المركز الأول

وأضاف البيان "يتطلب بناء المجتمعات المستقرة والمزدهرة والشاملة المشاركة الكاملة للمرأة. وينعكس هذا الالتزام فى أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر التى أقرها الطرفان بشكل مشترك سنة 2017، وتتضمن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة منع العنف ضدها وحمايتها منه وتعزيز مشاركتها فى الحياة العامة بما فى ذلك وصولها إلى المراكز القيادية والمناصب الإدارية العليا ووصول صوتها ومشاركتها فى المجتمعات المحلية وحماية حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".



هناء حبيب صاحبة المركز الثانى فى المسابقة

وأشار إلى استهدف موضوع مسابقة هذا العام الاحتفال بالمرأة والفتاة المصرية والمساهمات القيمة التى يقدمنها فى مختلف المجالات والتى لا غنى عنها فى النهوض بمصر، لافتًا إلى أن لجنة التحكيم ضمت ثلاثة من خبراء التصوير فى مصر، وهم، أشرف طلعت، وسارة مصطفى كامل، ومحمد إسماعيل، جدير بالذكر أن مسابقة الاتحاد الأوروبى فى مصر للتصوير الفوتوغرافى تنظم سنويا منذ عام 2008، وشهدت نسخة العام الماضى مشاركة 197 شخص، وكانت تحت عنوان "وصف مصر الحديثة".



عبد الحميد فوزى طاحون



صورة المركز الأول فى مسابقة "بطلات مصريات"



صورة المركز الثانى فى مسابقة "بطلات مصريات"