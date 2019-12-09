الأرصاد: سقوط أمطار على السواحل الشمالية غدا.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا.
كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشوائب العاقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.
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