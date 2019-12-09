شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الإلكتروني لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة





وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى لها، حيث يستهدف البرنامج موظفى الدولة الذين يتراوح أعمارهم من 30 إلى 45 عامًا، وسيستمر التسجيل بدءًا من اليوم 8 ديسمبر، وحتى 5 يناير 2020.

تنمية منطقة شرق بورسعيد..3 محاور بمليارات الجنيهات ..تعرف عليها

تعتبر منطقة شرق بورسعيد، أحد أهم المناطق الاقتصادية التى تهتم بها الدولة المصرية بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وترتكز أوجه التنمية فيها على 3 محاور رئيسية، وهم المنطقة الصناعية بطول 63 كم 2 ، وتشمل صناعات متوسطة وصناعات خفيفة.

معلومات الوزراء: مفهوم الكوارث توسع ليشمل الهجمات والقرصنة الإلكترونية

قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء القائم بأعمال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الاجتماع الرابع للشراكة العربية للحدّ من مخاطر الكوارث يناقش آخر المستجدات والتقدم المحرز فى مجال الحد من مخاطر الكوارث بالمنطقة العربية.

الأرصاد: سقوط أمطار على السواحل الشمالية غدا.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا.

رئيس برلمان ليبيا يزور القاهرة اليوم ويدعو لسحب الاعتراف الدولى من الوفاق

يبدأ رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، زيارته إلى القاهرة، وذلك لبحث تداعيات إبرام مذكرتى التفاهم بين حكومة الوفاق فى طرابلس وأنقرة.

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وزيرا النقل والاستثمار يناقشان مع سفير اليابان تنفيذ مشروع مترو الهرم

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اجتماعا مشتركا مع وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا" بحضور السفير ماساكى نوكي، سفير دولة اليابان لدى القاهرة، وفريق عمل الوزارتين وذلك لمتابعة كافة الاجراءات التعاقدية الخاصة بالخط الرابع لمترو الأنفاق.

ننشر جداول امتحانات سنوات النقل والشهادتين الإعدادية والتعليم الفنى بالجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بمحافظة الجيزة لجميع المراحل الدراسية.

تركيا تبتز الغرب وترحل 11 إرهابيًا إلى فرنسا

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم، ترحيل مقاتلين أجانب منتمين لتنظيم إرهابي، ويحملون الجنسية الفرنسية إلى بلادهم.

التعليم تواصل عقد الاختبار النفسى للمعلمين المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة

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الجريدة الرسمية تنشر قرار الوزراء بإلغاء صفة النفع العام لممر فى روض الفرج

نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 44 مكرر "ب"، الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2019، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2630 لسنة 2019، والذى نص على الغاء صفة النفع العام عن ممر بحى روض الفرج.

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